Vanessa Incontrada: «Avrò la cellulite, ma continuo a stare sul palco»

MILANO – “La vita mi ha fatto cambiare anche dal punto di vista”. Qualche tempo faè stata duramente criticata per aver messo su qualche chilo durante la gravidanza. L’attrice, ora dietro al bancone di “Dance, Dance, dance” ha approfittato della trasmissione per tornare sull’argomento: “Tutto è successo quando sono rimasta incinta, perché ho preso tanti chili. Mi avevano fatto una foto e hanno scritto un titolo che non scorderò mai: 'Vanessa la balena'".Il suo ingrassare era diventato una discussione comune in tv: “Sembrava quasi avessi commesso un peccato. Come se avessi ammazzato qualcuno Per me è un argomento delicato. Perché non capisco (…) La cosa che mi dispiace di più è che non ho nemmeno una foto di quando mio figlio era dentro di me. Questa è la cosa che mi dispiace di più. Non di quello che mi dicevano. Di quello non mi frega un c***o. Mi avevano talmente attaccato che mi dicevo: 'C'è qualcosa che non va in me?'".Ne ricava però un insegnamento: “lottate per quello in cui credete e per ciò che volete, di non scoraggiarvi, soprattutto per quello che vi dicono gli altri. Avrò anche la cellulite, ma continuo a stare sul palco".