Incolla la sua mano sul tavolo del conduttore durante la diretta tv: la protesta choc dell'attivista del clima, il video è virale

La nuova protesta degli attivisti del clima: cospargersi le mani di colla e attaccarsi agli oggetti nei momenti più assurdi. È successo a Ginevra, mentre il canale Léman Bleu trasmetteva un programma sulle elezioni. Un uomo si è presentato davanti al giornalista Jérémy Seydoux e ha piazzato la sua mano cosparsa di colla sul tavolino del conduttore.

Il video fa il giro del web

«No signore. Non ti attaccherai al tavolo...Oh no, non è vero!», ripeteva il giornalista sconvolto. Inizialmente, quando l'uomo ha fatto irruzione durante la diretta, Jérémy Seydoux si è spaventato. Poi ha capito che si trattava di una protesta pacifica e ha inveito contro l'attivista, puntandolo con il dito per redarguirlo. Sulla maglia, l'uomo aveva una scritta a penna che recitava «Agire insieme», con impresso il logo Extinction Rebellion.

💥 Notre émission a été brièvement interrompue par un militant qui s'est collé à notre plateau. La police cantonale est intervenue ⬇️ #ElectionsGE23 pic.twitter.com/Zbwb4Oc7Cg — Léman Bleu (@lemanbleutv) April 30, 2023

L'intervento della polizia

Mentre le persone che stavano assistendo alla trasmissione in diretta si sono lasciate andare a reazioni miste, divisi tra risate e stupore, il conduttore non ha voluto dare corda all'attivista e ha chiamato subito i tecnici per farlo portare via. I due addetti hanno staccato rapidamente la mano dell'uomo, che si è steso a terra per continuare la protesta. Solo l'intervento della polizia ha riportato la situazione sotto controllo.