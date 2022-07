Morto "l'Uomo Del Monte", protagonista di spot pubblicitari: Brian Jackson aveva 91 anni

È morto l'attore inglese Brian Jackson, noto per aver interpretato il famoso "Uomo Del Monte" in una serie di spot pubblicitari degli anni '80. Aveva 91 anni ed era da tempo malato di cancro. Jackson ha preso parte a circa 25 spot per l'azienda agroalimentare Del Monte, nei quali interpretava appunto "l'Uomo del Monte" che controllava i frutti raccolti nelle piantagioni e dava il suo ok. Da qui la frase, poi diventata proverbiale in Italia, «l'Uomo Del Monte ha detto sì».

Addio a Brian Jackson, l'uomo della pubblicità Del Monte

Nato nel 1931 a Bolton, in Inghilterra, Osmond Brian Jackson ha iniziato la sua carriera come fotografo della Marina militare del Regno Unito, prima di diventare un attore teatrale. Jackson in seguito ha fatto anche radio e cinema, ma è con lo spot dell'azienda Del Monte che ha raggiunto il successo globale. La pubblicità, infatti, è andata in onda in 34 Paesi, che hanno permesso a Jackson di dire «sì» in 29 lingue diverse. Tante le aziende per cui ha prestato il volto negli anni, soprattutto nel Regno Unito, fra cui BMW, Gucci, MasterCard, Tesco, Danone, Cofidis, Mercedes e Barclays.