"L'uomo Del Monte" è morto: l'attore Brian Jackson strocato da un tumore: aveva 91 anni

"L'uomo Del Monte" è morto. Addio a Brian Jackson. L'attore aveva 91 anni e aveva conquistato la notorietà con lo spot dell'azienda Del Monte. Vestito di bianco e con l'inconfondibile cappello, aveva il compito di scegliere solo i frutti e il succo migliore.

L'uomo Del Monte ha detto sì

«L'uomo Del Monte ha detto sì» è la frase che più ha spopolato. Come riporta Express, il decesso è avvenuto sabato 2 luglio nella sua casa a Londra. Per tempo ha lottato contro un cancro alla prostata, supportato sempre dalla moglie e dalla figlia, che hanno detto: «Si è spento serenamente».

La carriera di Brian Jackson

Originario della Gran Bretagna, precisamente di Bolton, inizialmente Brian Jackson mosse i primi passi come fotografo. Poi, la sua carriera cambiò drasticamente, imboccando il sentiero della recitazione. Diventò così non solo attore, ma anche produttore e regista. Nel corso della sua lunga carriera ha preso parte a oltre 25 spot, trasmessi in 32 Paesi. La sua attività è proseguita dal 1980 ai primi del 2000.

La figlia Jo, intervistata da The Sun, ha dichiarato che i numerosi spot a cui il padre ha partecipato, sono stati fondamentali per il benessere della famiglia. Ha descritto Brian Jackson come un uomo estremamente divertente, che con il compenso ricevuto dopo aver fatto uno dei suoi spot, si comprò una Jaguar. Scelse il colore giallo semplicemente perché gli ricordava l'immagine di una banana: «Gli spot televisivi hanno pagato la casa in cui vivevamo e anche la mia educazione, per questo non posso che essere grata. Mio padre ha anche comprato una Jaguar gialla con il compenso ricevuto per uno degli spot, perché gli ricordava una banana. Era molto divertente e aveva tanti aneddoti incredibili da raccontare, è stato un attore fino alla fine».