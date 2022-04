Uomini e Donne Vip, svelati i primi tronisti del programma estivo di Maria De Filippi: colpaccio di Mediaset. Ecco chi lo condurrà

Uomini e Donne tronfio dei successi che regala a Mediaset da anni pensa a una versione estiva. Ma sul trono e nel parterre non siederanno Nip ma bensì ci saranno i Vip. Un progetto nuovo, ma non troppo, per Maria De Filippi. Stando a quanto si legge su Nuovo Tv la moglie di Maurizio Costanzo punta ora a far trovare l'amore ai personaggi dello spettacolo. E Pier Silvio Berlusconi è pronto a posizionare Uomini e Donne Vip al posto di Temptation Island.

Uomini e Donne Vip, ecco il programma estivo della De Filippi

Il reality show in cui fidanzati si mettevano alla prova si fronte a tentatori e tentatrici quest'anno non andrà in onda per problemi con diritti del format, ma oltre a questo ora il Biscione ha voglia di mettersi in gioco con altri progetti. Saranno otto le puntate in prima serata di Uomini e Donne Vip, sulla partenza non si sa ancora nulla visto che si tratta solo di indiscrezioni, ma il toto-nomi è partito.

Parte il toto-nomi

Come riporta la rivista di Signoretti tra i vip single in cerca dell'anima gemella spuntano come papabili nomi: Valeria Marini e Pamela Prati prime tra tutte. Le due donne (e grandi amiche) hanno una lista lunghissima di fallimenti amorosi alle spalle. Tra gli uomini arriva Antonio Zequila, che reduce da una permanenza lampo a L'Isola dei Famosi 2022 ora punta all'amore, da trovare sotto i riflettori.

Il nuovo progetto sostituirà Temptation Island

Maria De Filippi è pronta a gettarsi a capofitto in questo nuovo programma. Dopo il flop di Ultima Fermata, attualmente in onda il mercoledì sera, la regina di Canale 5 punta a riproporre un suo format che funziona alla grande da tempo. Ma anche in questo progetto, così come per Temptation Island, Maria rimarrà dietro le quinte.

La famosa conduttrice

E a condurre Uomini e Donne Vip non sarà neanche Filippo Bisciglia, che rimane così orfano di programmi per questa stagione ma potrebbe essere, ma la moglie di Costanzo punta su una collega giovane: Silvia Toffanin.

Ebbene si, la signora Berlusconi potrebbe approdare al timone della trasmissione. E per la De Filippi, che corteggia la Toffanin da tempo, sarebbe un colpaccio. In passato la De Filippi ha offerto alla Toffanin le conduzioni di Temptation Island Vip e Amici Celebrities ma Silvia ha sempre rifiutato per concentrarsi su Verissimo e dedicarsi ai figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Ma ora che i bambini sono cresciuti, hanno rispettivamente undici e sei anni, l'ex letterina sarebbe pronta a spiccare il volo e dopo aver ottenuto buoni ascolti con il doppio appuntamento di Verissimo sarebbe pronta a confrontarsi con nuove sfide.