Francesca Del Taglia di Uomini e Donne in ospedale. Fan preoccupati, il messaggio su Instagram

, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dove ha trovato l'amore col suo, ha vissuto momenti dia che l'hanno costretta a sottoporsi ad accertamenti in. I fan della bionda toscana si sono molto preoccupati per la sua salute, ma Francesca ha deciso di rassicurare tutti attraverso alcuni video-messaggi pubblicati su, venerdì scorso, aveva iniziato ad avvertire problemi di equilibrio e ha deciso di recarsi in, dove è stata sottoposta a lunghi, compresa una tac. Come ha spiegato la stessa ex corteggiatrice di U&D, gli accertamenti hanno consentito ai medici di stabilire le cause di quel malore: «Soffro da anni di emicrania cronica, da cui è derivato un altro problema, l'emicrania equivalente, che mi ha preso anche il labirinto dell'orecchio e per questo mi fa perdere stabilità».ha spiegato che, a parte la paura, non ci sono state conseguenze più gravi: «Sono più tranquilla ora, i medici hanno escluso cose gravi, ora mi hanno dato unadi tre mesi, vediamo come va.».«Grazie a tutti, ragazzi, per tutti i messaggi che mi state mandando. È stato un momento un po' brutto, anche se giunto al termine di un anno davvero bello. La gravidanza, il parto, l'arrivo di Zenino, anche gli ultimi viaggi, è stato un anno davvero bello» - ha spiegato, che dal suoquest'anno ha avuto anche Zeno, il suo secondogenito - «Questi ultimi tre giorni invece sono stati un po' di m***a, ma l'importante è che sia tutto finito e che non si trattava di niente di grave. A parte la, ora sto bene e mi curerò. Sono felice per questo».L'insolita assenza, dovuta alla permanenza in ospedale, aveva preoccupato molto i fan della influencer e testimonial del brand Fitvia. Ad ogni modo,ha ribadito per l'ennesima volta di sentirsi fortunata per aver passato un 2018 da favola, a cominciare dall'arrivo di Zeno, che l'ha fatta diventare mamma per la seconda volta, quattro anni dopo la nascita del primo figlio, Brando.