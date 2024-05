Uomini e Donne, gli spoiler di oggi: Pierpaolo abbandona il programma, poi lo sfogo social contro Ida. Due protagonisti lasciano insieme lo studio

Ida Platano ancora al centro studio di Uomini e Donne. Un trono non proprio fortunato per l'imprenditrice bresciana che ora si trova sola. La puntata andata in onda ieri ha mostrato un duro confronto tra Pierpaolo e Ida. Vediamo cosa è successo e le anticipazioni di oggi.

Uomini e Donne, il travagliato trono di Ida

La puntata di ieri si è aperta con un focus (un altro) su Mario Cusitore.

Il ragazzo in un video che mostra Maria de Filippi spiega la sua versione dei fatti e si dice tranquillo sulla segnalazione perchè nel B&B con la ragazza bionda non è accaduto nulla.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Il Volo debutto stellare, Il Clandestino chiude sul podio e Chiambretti apre al 3,7%

Aggiunge di essere innamorato di ida ma di non volerla rincorrere. Poi la conduttrice spiega che Mario aveva deciso di prende parte alla puntata, per poi ritrattare e tornarsene a casa. Ida ci è rimasta malissimo.

Pierpaolo asfalta la tronista

Nel frattempo in studio entra Pierpaolo Siano, l'altro corteggiatore della Platano, che la asfalta. «Maria io sono venuto qui per rispetto tuo e della redazione. ida da te non vorrei sentire nulla. Nell'ultimo videomessaggio ai messo allo stesso livello me e Mario, è grave. hai sempre preferito lui a me. In queste ultime settimane me ne sono accorto ancora di più. Sei venuta ad Avellino a dirmi che ci tenevi, che faccio io la sua ruota di scorta? Il tuo trono se non fossi venuta ad Avellino sarebbe finito la».

Emma, stasera in tv il film (del 2020) tratto dal romanzo di Jane Austen con protagonista Anja Taylor-Joy: il cast, la trama e dove è stato girato

Uno sfogo molto duro al quale la Platano replica: «Di sicuro con te mi sono comportata come sentivo... Ma perchè sei rimasto se sentivi questo? Sicuramente ero proiettata da un’altra parte ma ero interessata a te». Poi lo scontro continua e Ida aggiunge: «Tu pensavi che eri la mia scelta? Non te lo avrei mai chiesto di uscire fuori, l'ho capito quando sono venuta ad Avellino e mi hai lasciato lì ad aspettarti per tre ore». Parole che hanno mandato su tutte le furie il corteggiatore che si alza e lancia una stoccata ad Ida: «Impara a fare la donna che sono sette anni che fai questo». Ida a questo punto vorrebbe mollare il trono ma in studio Gianni, Tina ed Ernesto le dicono di rimanere.

Lo sfogo social

Passiamo ad oggi, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni oggi la puntata mostrerà Pierpaolo dietro le quinte. Mentre Ida è ancora in studio con Gianni Sperti e Tina Cipollari che la spingono a non arrendersi e a restare nel programma, Maria De Filippi si collegherà con il dietro le quinte dove le telecamere mostreranno un Pierpaolo ancora furioso con Ida. Il corteggiatore, però, rifiuterà di rientrare in studio deciso a non tornare in trasmissione. Ida, così, delusa da tutto, lascerà lo studio. Al termine della puntata poi Pierpaolo è tornato sui social e in una Stories Instagram ha scritto: «Il rispetto è un atto d'amore, ciò che semini raccogli»

Cristiano e Asmaa escono insieme

Poi sempre grazie agli spoiler scopriamo che assisteremo a un colpo di scena: Cristiano e Asmaa lasceranno insieme il programma. Non sappiamo ancora se questa decisione verrà mandata in onda oggi o in un'altra puntata ma quel che è certo è che una nuova coppia si è formata.