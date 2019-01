Tina Cipollari versa l'acqua in testa a Gemma Galgani: incredibile lite a Uomini e Donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella nuova puntata del Trono Over aha mostrato un piccolo riassunto di quanto successo in precedenza frae Rocco Fredella. Subito dopo la Galgani ha cominciato la sua confessione alla redazione, ma è stata bruscamente interrotta dache le ha versato in testa una bottiglietta d’acqua.È l'ultimo episodio della lite continua tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, rispettivamente opinionista e tronista di Uomini e Donne, tra le quali non corre buon sangue. I litigi sono continui e la ripresa del programma condotto da Maria De Filippi dopo la pausa natalizia ha aggiunto questo nuovo capitolo alla loro storia.Tra le due è scoppiata la lite, con Gemma infuriata che inseguiva Tina gridando “Dammi quel tuo straccio di vestito che mi asciugo i capelli”. La vicenda si è conclusa con Tina divertita e la Galgani in lacrime, ancora più delusa perché sperava in una riappacificazione con la sua acerrima nemica, che invece sembra proprio non aver nessuna intenzione di firmare l’armistizio.