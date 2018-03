Soleil Sorge e la verità sull'addio a Luca Onestini: "Non l'ho tradito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – “Forse io ho un piccolo record del cuore: grazie ami sono innamorata due volte in un anno. Incredibile, ma vero”. Leggo.it torna a parlare di “Uomini e donne” e in particolare di. L’ex corteggiatrice era stata scelta da Luca Onestini alla fine del suo percorso nel programma condotto da Maria De Filippi e dopo 4 mesi di relazione, mentre l’ex tronista era al Grande Fratello, l’ha lasciato per il rivale (in tv) Marco Cartasegna: “Al programma ci sono arrivata per caso – ha spiegato al Magazine di Uomini e donne - Volevo davvero trovare l’amore. Ho visto Luca ed è scattato il colpo di fulmine. Almeno da parte mia. Io l’ho corteggiato, mi sono messa in gioco, cosa che non avrei mai fatto nella mia vita. Uomini e Donne, credetemi, fa venire la voglia di innamorati. Poi c’è stata la scelta, siamo diventati una coppia, ma forse io ho sbagliato”.Le cose non hanno funzionato (“Ho iniziato a correre troppo velocemente. Per me la storia con Luca è partita subito al massimo, cercavo la condivisione, la convivenza, lui no. Era interessato alla sua persona e non al progetto di vita. Volevamo cose diverse. Lui il Grande Fratello Vip, io una famiglia. Quando lo hanno scelto, eravamo già in crisi. Non ci vedevamo da due settimane”) e lei ha cercato di trovare una soluzione: “Abbiamo provato a recuperare tutto la sera prima che lo blindassero. Dentro di me sapevo che era il punto di non ritorno. Avevo spento la speranza. La nostra storia sarebbe finita con o senza reality. I suoi atteggiamenti nella Casa successivamente mi hanno dato ragione, i miei dubbi si trasformavano in certezze. Mi è crollato tutto addosso, è stato il colpo di grazia alla nostra storia già in crisi. Io sono un’istintiva, non ho resistito e gli ho detto addio”.Non c’è stato però nessun tradimento: “Io non ho mai tradito Luca. Lo scriva. Ho messo fine alla relazione con una lettera quando era dentro la Casa. Ma la fine era iniziata ben prima. Marco è entrato nella mia vita due volte e in momenti diversi. Il primo durante Uomini e Donne quando era sul trono con Luca ma non disdegnava il mio sguardo. Poi, per caso, ci siamo incontrati ad un party durante la fashion week. Luca era dentro la Casa. Quella sera abbiamo scherzato da amici, in modo cordiale senza andare oltre. In quel periodo cercavo casa a Milano. Abbiamo iniziato a sentirci ma mantenendo le distanze. Bastava però che ci vedessero in un luogo con altre persone ed era già amore per i fan, sui social, sui giornali, ovunque. Io stavo impazzendo”.