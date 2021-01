Uomini e donne, Simone Bolognesi lascia il programma: «Nulla sarà più come prima»

Simone Bolognesi ha lasciato “Uomini e donne”. Dopo soli quattro mesi di permanenza a “Uomini e donne” Simone Bolognesi, ex fidanzato di Belen Rodriguez, ha deciso di dire addio al dating show condotto da Maria De Filippi.

Francesco Monte a Verissimo: «Riparto da Sanremo, ora basta gossip». E racconta degli attacchi di panico

APPROFONDIMENTI SU CANALE 5 Carmen Di Pietro a Pomeriggio 5: «Ho il Covid, è... FUNERALE RIMANDATO Barbara D'Urso, l'indiscrezione sulla morte di Solange a... FIOCCO AZZURRO Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli mamma: «Senza il...

Simone Bolognesi dopo l’esperienza a “Uomini e donne” ha deciso di condividere un post per parlare della sua esperienza nel programma. Simone Bolognesi non ha spiegato le ragioni alla base della sua scelta, ma sembra che, come successo ad altri ex partecipanti, non sia riuscito a inserirsi nelle dinamiche dello show: “Invece di qualche riga – ha scritto su Instagram - potrei scrivere un libro intero legato a questa esperienza. Ho combattuto, ho stretto i denti, in certe situazioni sono riuscito anche “a strapparmi” qualche sorriso...ma non è stato facile. Mai, sin dal primo giorno. E chi mi ha seguito ne è consapevole. Una cosa è certa: “Io non ho mai smesso di essere come sono” (evito il termine “me stesso”, perché ho visto abusarne da parte di gente, che neanche sa come si scriva)... Chi mi conosce lo sà bene, io sono esattamente quello che si è visto lì”.

La sintesi della sua esperienza in alcuni scatti: “Questo spezzato durato 4 mesi della mia storia personale. Un capitolo che si era aperto esattamente dieci anni fa e in questi giorni, chiude quel cerchio rimasto aperto. Non sono qui a raccontare il perché e il come si sia chiusa questa esperienza, aprirei parentesi che adesso “stanno benissimo chiuse”…”..

Non mancano i ringraziamenti finali:”Un pensiero forte, va alle amicizie bellissime che sono nate, agli “scontri a fuoco” che si sono trasformati in bellissimi rapporti. Mi spunta un sorriso anche pensando a chi è passato come una meteora nella trasmissione, ma ha avuto il tempo di lasciarmi qualcosa. Inutile dire che non dimenticherò mai tutte le persone della redazione che mi sono state vicino e hanno avuto una parola carina, nei momenti più “tosti”. E ringrazio veramente chi mi ha dato questa opportunità, perché a qualcuno potrebbe far sorridere, ma garantisco: “dopo”, nulla è più come “prima”…”.

Ultimo aggiornamento: 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA