Sara Affi Fella era fidanzata a U&D: «Ho sbagliato, chiedo scusa a tutti»

di Ida Di Grazia

ha tradito la fiducia di tutti. Dei telespettatori, degli autori e di Maria De Filippi. E' questo il risultato delle scoperte fatte dagli autori e redattori di Uomini e Donne. Infatti, quella di domenica è stata una giornata movimentata per i fan di Uomini e Donne. Al centro di un vero e proprio scandalo l'ex tronista Sara Affi Fella, accusata di aver ingannato la redazione per avere visibilità. Dopo essere scomparsa per alcuni giorni Sara Affi Fella, che Leggo aveva paparazzato con il calciatore Vittorio Parigini, ha confessato e chiesto scusa a tutti i fan.Facciamo un passo indietro. Nei giorni scorsiautrice del programma diaveva pubblicato un post criptico in cui parlava di "persone che ingannano la redazione per scopi commerciali". Il sospetto da parte dei fan è andato subito su Sara Affi Fella, che dopo il trono di Uomini e Donne ha visto letteralmente decollare la sua carriera di modella. Domenica l'accusa ufficiale avvenuta durante la registrazione di Uomini e Donne, di aver ingannato il pubblico e l’intera redazione.Secondo le prove che sono state riportate Sara Affi Fella durante tutto il suo trono, era ancora impegnata con l’ex fidanzato Nicola Panico - i due avevano partecipato a Temptation Island e erano usciti separati. Di consegunza tutto il percorso all'interno della trasmissione e la scelta di uscire con Luigi Mastroianni era solo una finta per restare il più possibile sotto le telecamere. Inoltre i genitori della Affi Fella avrebbero aiuto la coppia a mantenere il segreto.Nell’ultima registrazione che si può trovare già onmline sul canale di Witti tv, Maria De Filippi ha lasciato parlare la sua redazione che aveva in mano prove incofutabili, tra cui anche audio che confermavano l'inganno.Ovviamente i fan della trasmissioni si ono ribellati e riversati sul profilo di Sara Affi Fella per insultarla e per toglierle il follow. E poche ore fa Sara Affi Felle nelle sue Storie di Instagram ha confessato e chiesto scusa scrivendo :«Non esiste nessuna giustificazione né nessuna scusante. Ho sbagliato, mi assumo le conseguenze e chiedo scusa a tutti. Solo una cosa: la mia famiglia in tutto questo non c’entra assolutamente nulla».Scuse arrivate solo perchè è stata "beccata"? Intanto la Affi Fella ha definitivamente lasciato Nicola Panico e sta per andare a convivere con il suo bel calciatore.