U&D, Giorgio Manetti e la verità sul bacio a Gemma Galgani: «Non illudo nessuno, sarebbe stato scortese non farlo»

Gemma contro Giorgio: «Mi ha offesa troppe volte, la porta è chiusa per sempre!»

ROMA – “Al Maurizio Costanzo Show c'è una bellissima atmosfera, Gemma mi era seduta accanto e io mi sono mostrato nei suoi confronti educato e premuroso, com'è mia abitudine comportarmi quando no al mio fianco una donna”. Durante lil Maurizio Costanzo Showe il suo ex, conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”, hanno ballato insieme e poi si sono scambiati un bacio.Giorgio racconta l’accaduto: “Appena i Pooh hanno cominciato a intonare Noi due nel mondo e nell'anima – ha raccontato a Uomini e donne Magazine - e ho notato che Gemma mi guardava con quei suoi grandi occhi, sbattendo le ciglia. E allora ho pensato che potesse farle piacere ballare con me”.Il bacio per lui però sembra non avere grande significato: “Non illudo proprio nessuno. Io sono sempre stato chiaro. Il ballo è un ballo senza nessuna finalità il bacio è un bacio amichevole. Mi sarebbe sembrato molto scortese non farlo. Gemma non è una donna stupida, sa benissimo cosa le capita intorno. Non è una donna che s'illude, è come se fosse entrata in un ruolo da cui non riesce a uscirne. Con lei sono sempre stato chiaro”.