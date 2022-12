Uomini e Donne, i protagonisti fanno gli auguri di Natale cantando una canzone in inglese: ecco cosa non è sfuggito ai fan

Uomini e Donne chiude i battenti, è tempo di vacanze natalizie anche per il daiting show di Maria De Filippi. Così i protagonisti dei troni e anche quelli del parterre femminile e maschile hanno voluto salutare i telespettaori. Un video in cui, da Gemma ad Armando, hanno voluto mandare un augurio sincero ai loro cari e a chi li segue assiduamente. Tra le parole d'affetto non è mancato un momento dedicato alle canzoni di Natale.

Sanremo 2023, nel toto-nomi delle co-conduttrici spunta (di nuovo) il nome di Silvia Toffanin: le ultime indiscrezioni

Uomini & Donne, il video degli auguri di Natale: il dettaglio

Così tutti, dal primo all'ultimo si sono visti recapitare il testo di We Wish You a Merry Christmas. Un pensiero molto carino, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio. nel preciso momento in cui viene consegnato il testo del brano nelle mani di Gemma Galgani si nota che la canzone non è scritta in inglese, come dovrebbe, ma sul foglio c'è trascritto esattamente il modo in cui le parole si pronunicano. Probabilmente la redazione voleva aiutare Dame e Cavalieri nella lettura e ha pensato bene di aiutarli così.

MasterChef Italia, ex di Uomini e Donne si presenta alle selezioni: ottiene il si di Antonino Cannavacciuolo