Una Voce per San Marino, vendetta gelata di Ana Mena su Francesco Monte: il twitter fa "volare" il web

Una voce per San Marino è stato vinto da Achille Lauro. Con Stripper vola così all'Eurovision Song Contest il cantante e se supererà le semifinali di torino andrà in sfida diretta con Mahmood e Blanco che hanno vinto il Festival di Sanremo. La serata, presentata ieri da Senhit e Jonathan Kashanian, al teatro Nuovo di Dogana ha visto protagonisti tantissimi artisti. Tra questi anche Francesco Monte. L'ex di Uomini e Donne, di Temptation Island e Gf si è dato alla musica e sta cercando di affermarsi nel campo. Con Mi ricordo di te (Adrenalina), Monte è arrivato al contest musicale con grandi aspettative, dopo essere stato espulso da Sanremo 2022. L'esibizione però non è stata eccelsa e una pioggia di critiche sono piovute sull'influencer. Tra queste non è passata inosservata quella di Ana Mena.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Sanremo, Amadeus gela Francesco Monte sul “caso” Ana... SOCIAL Sanremo 2022, la rivincita di Ana Mena su Tik Tok: è record di... FESTIVAL Eurovision, Mahmood-Blanco e Achille Lauro: a Torino una sfida tutta... SANREMO 2022 "Duecentomila Ore" di Ana Mena simile alla sigla de Il... IL COLLOQUIO Jonathan Kashanian, conduttore di "Una voce per San... MUSICA Achille Lauro rappresenterà San Marino a Eurovision 2022:...

Ana Mena, dopo Sanremo, la vendetta su Francesco Monte

I dissidi tra i due sono iniziati mesi fa quando Amedeus ha annunciato i big scelti per l'Ariston: tra questi Ana Mena conquistò il posto e Francesco Monte no. «Ma non era il Festival della Canzone Italiana? Non dovrebbero essere tutti cantanti italiani? Con tutti i cantanti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e che faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara, ma solo esibirsi come ospiti… è cambiato qualcosa rispetto a noi italiani?». Aveva tuonato così su social e interviste il tarantino. critiche gelate da Ama che aveva spiegato che il regolamento prevede che i big presentino canzoni italiane e non che siano di nazionalità italiana necessariamente.

L'ex tronista a contest di San Marino

Non contento Monte al via del Festival seguì la kermesse a colpi di sondaggi social in cui chiedeva ai suoi follower quale brano preferissero tra il suo e quello degli altri big, tra cui (ovviamente) quello di Ana Mena. Da lì però Francesco era certo di avere già in tasca la rivincita con la performance che avrebbe portato a San Marino, ma così non è stato. E Ana Mena si è vendicata.

Hahahahahaha sto volando — Ana Mena (@AnaMenaMusic) February 19, 2022

Il Twitter fa “volare” il web

Sul Twitter della cantante iberica dopo la performance di Monte è apparsoo un sonoro «Ahahah... sto volando». Nessuna menzione diretta al cantante pugliese, ma crediamo non ce ne fosse bisogno e lo sanno anche i follower che sui social non si sono risparmiati.

Perché la vendetta va servita su di un piatto freddo caro Cesko. E adesso con le mani Ciao Ciao💅🏼#unaVoceSanMarino https://t.co/Jn5XnK62Bs — Selvaggia_G (@g_selvaggia) February 19, 2022

La reazione dei follower

«Umiliare e ricordare a Francesco Monte che è un fallito totale è cosa buona e giusta» e ancora «Lei stava comodissima sulla sponda del fiume da quel giorno là». La vendetta d'altronde si sà è un piatto che va servito freddo. E quella di Ana Mena è stata gelata.