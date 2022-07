BELLUNO - È tempo di casting per la settima serie de “Un passo dal cielo, i guardiani” la fortunata fiction di Rai Uno prodotta dalla Lux Vide. Iniziano infatti sabato le selezioni per figurazioni, figurazioni speciali e piccoli ruoli per la settima stagione della serie che darà il via alle riprese da fine agosto a San Vito di Cadore e non solo. L’appuntamento è sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 negli spazi che l’amministrazione comunale ha concesso: la mansarda dell’Asilo Vecio.



LA SCELTA

Cura la ricerca dei volti che potrebbero essere preferiti, la Centro Mira Project. Una sola giornata dovrebbe bastare per la selezione visto che sono invitati a candidarsi coloro che lo scorso anno hanno partecipato alla sesta serie, quella che ha sancito il passaggio dall’Alto Adige al Veneto della fiction tanto amata. Possono presentarsi adulti dai 18 ai 75 anni e bambini soltanto da 5 a 12 anni; la ricerca dedicherà un’attenzione speciale a persone che praticano sport o attività di montagna varie, dalla bike all’equitazione, dal trekking all’arrampicata. Si sa che trame e sceneggiature seguono il filone della vita in quota e quindi verranno scelti i volti che più si identificano con la montagna: saranno privilegiati i veri montanari. Proprio per questo l’annuncio è rivolto ai residenti in zona, a quelli della provincia di Belluno e Veneto anche perchè non sono previsti rimborsi per alloggi e trasporti; quanto al compenso si dovrebbe aggirare sui 90 euro lordi al giorno, spetta alla produzione stabilirlo.



I PROTAGONISTI

Si rincorrono voci sul possibile forfait di Daniele Liotti, che interpreta l’ex forestale Francesco Neri collaboratore fidato della Polizia, sono i fans club a lanciare l’allarme. In attesa della verifica si può assicurare la partecipazione dei soliti noti, dal commissario Vincenzo Nappi all’agente Huber e, novità assoluta, questa serie vedrà l’arrivo di un esperto, non più di lupi, ma di orsi. Per un set che si sta preparando uno che ha finito il lavoro. Si sono appena concluse le riprese del film “Improvvisamente Natale”, una produzione Notorious Pictures diretto da Francesco Patierno, film che mette in scena un insolito Natale fuori stagione. Ancora le Dolomiti e nello specifico San Vito di Cadore, sono state protagoniste fornendo la splendida cornice che ha accolto la produzione per 5 settimane di lavorazione. Una commedia di sicuro successo che vede in scena grandi nomi del cinema italiano a fianco di un gruppo di giovanissimi talenti, l’attesa per l’uscita sarà fino a dicembre 2022. Nel cast Diego Abatantuono, protagonista nei panni di nonno Lorenzo, e al suo fianco volti noti al pubblico italiano: Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Sara Ciocca, Michele Foresta, Gloria Guida e Luca Vecchi, con la partecipazione di Nino Frassica.