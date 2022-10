Ultimo, Ti va di stare bene? Testo, significato e video del nuovo singolo. Ecco le nuove date del tour 2023

Due giorni fa un video dall'aereoporto di Londra e poche parole su Instagram, ha annunciato così Ultimo l'uscita del suo nuovo singolo intitolato Ti va di stare bene? Un pianoforte, due note accordate e una strofa, e i fan erano già al tappeto. E da stanotte su Twitter non si fa altro che condividere il testo dell'ultimo singolo. In sole 10 ore su YouTube ha già ottenuto 101.107 visualizzazioni.

Ultimo, Ti va di stare bene? è il nuovo singolo

L’artista, reduce dal successo trionfale del tour Ultimo Stadi 2022 per il quale ha ricevuto da SIAE l’importante riconoscimento del biglietto di diamante (15 date, 11 sold out e oltre 600mila spettatori), ha già collezionato 18 dischi d’oro e 53 dischi di platino, tra cui anche il disco d’oro per la collaborazione con Ed Sheeran per il singolo “2step”. E oggi è tornato a far emozionare milioni di fan.

Il significato della ballata pop rock

Con un brano pop rock il 26enne racconta la voglia di chiedere a una persona la cosa più semplice e bella del mondo: Ti va di stare bene? La ballata pop che basa la propria forza sulla potenza evocativa delle parole scelte da Ultimo riguarda l’amore che viene descritto positivamente prendendo a relazione un “tu” che lo riempie di senso. Un Ultimo particolarmente euforico nei confronti del sentimento più grande del mondo che si riempie di suoni di una sfumatura rock rendendo il tutto più deciso, diretto e impattante. Un sound dirompente e prepotente esattamente come è l’amore che quando vissuto intensamente non può frenare la propria potenza.

no aspetta cosa? tra 34 minuti esce "ti va di stare bene: pic.twitter.com/tdjqJ6GPHW — giubiii (@giubiiiiiii) October 27, 2022

Il singolo è il secondo tassello del nuovo percorso discografico di Ultimo iniziato con la pubblicazione di “Vieni nel mio cuore”, brano certificato disco di platino e stabile da oltre 120 giorni nella Top 50 Italia di Spotify.

Le date del prossimo tour

«Il palco è la mia vera casa, non smetterò mai di fare concerti»: Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ci aveva lasciato così dopo il successo trionfale negli stadi e l'annuncio del nuovo tour nel 2023. Ma il cantautore in realtà non si è mai fermato ed è volato a Londra per lavorare a un nuovo progetto discografico: «Ho bisogno di ritrovare quel bellissimo senso di smarrimento che ogni ragazzo prova mentre insegue un sogno molto più grande di lui» scrive sui social.

E oggi Ultimo quel senso di smarrimento e quel sogno da rincorrere lo ha ritrovato. e annuncia anche le nuove date del tour 2023

“ti va di stare bene?

che non ricordo più

che effetto fa la vita,

se dentro ci sei tu”#TiVaDiStareBene ❤️‍🩹 pic.twitter.com/587xSO27jC — sofia 🕷️ (@sofficinafindus) October 28, 2022

Venerdì 7 luglio 2023 - Roma, Stadio Olimpico

Sabato 8 luglio 2023 - Roma, Stadio Olimpico

Lunedì 17 luglio 2023 - Milano, San Siro

Martedì 18 luglio 2023 Milano, San Siro

Testo del brano

E certo che la vita è strana,

cammino e ti ritrovo qui.

Sei sempre tu, ma sei cambiata.

Il tempo vedi fa così.

E certo che l’amore è un’arma,

lo percepisco dentro te,

tu sai che cosa a me mi calma

e se sto in piedi lo decidi te.

Ti va di stare bene

che non ricordo più

che effetto fa la vita

se dentro ci sei tu.

Ti va di stare bene

che non ricordo più

che effetto mi fa il cielo

se a fianco ci sei tu.

Ti va di stare bene,

certo che la vita è strana

arriva quando arrivi tu

e certo che qualcosa cambia se vivi

e non sorridi più.

E certo che perdo la calma,

lo specchio sembra una tv,

mi osservo

e sento che mi manca,

il mondo che avevamo e non c’è più.

Ti va di stare bene

che non ricordo più

che effetto fa la vita

se dentro ci sei tu.

Ti va di stare bene

che non ricordo più

che effetto mi fa il cielo,

se a fianco ci sei tu,

se a fianco ci sei.

E dimmi cosa pensi

delle cose che ami e perdi,

solo per restare fermi,

sono sotto che fai scendi?

E dimmi cosa perdi,

voglio amarti, cosa pensi?

Sono sotto amore scendi,

mi chiedevo se ti va.

Ti va di stare bene,

che non ricordo

più che effetto fa la vita,

se dentro ci sei tu.

Ti va di stare bene,

che non ricordo più,

che effetto mi fa il cielo,

se a fianco ci sei tu.

Ti va di stare bene