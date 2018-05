Torna in sala “Ultimo Tango” restaurato con Brando che parla in inglese e la Schneider in francese

La versione restaurata di

Ultimo tango

a Parigi

di Bernardo Bertolucci sarà nelle sale lunedì 21 maggio in 158 copie, «un numero che è di per sé un primato e un evento, poiché mai prima d'ora era stata programmata una simile uscita per un film d'antan restaurato» si spiega in una nota. Di queste copie una percentuale sarà programmata in lingua originale. Dunque sentiremo Marlon Brando parlare con la sua voce in inglese e Maria Schneider in francese. Bertolucci che ha accompagnato l'anteprima del film al Bari International Film Festival e poi a Milano, ha sottolineato chiaramente «la necessità e la bellezza di una fruizione in lingua originale». Il restauro del suono è curato da Federico Savina e quello dell'immagine, attraverso un lungo processo iniziato con la scansione a 4k, grazie al lavoro certosino del tre volte premio Oscar Vittorio Storaro. Il film, restaurato dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale, ritornerà in sala con CSCP Distribution.

© RIPRODUZIONE RISERVATA