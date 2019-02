Fabrizio Corona scrive a Ultimo: «Mi dedicasti una canzone, ora mi mangio le mani...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

scrive a, il giovane cantautore romano protagonista delle polemiche di«Oggi mi mangio le mani perché per primo ho conosciuto un talento così ‘cazzuto’ che mi ha dedicato una canzone, ma al quale non ho dato la giusta importanza»​, si legge nel messaggio dell'ex paparazzo pubblicato dal settimanale Chi. Ma di quale canzone parla?Nel 2015, il secondo classificato di Sanremo ha pubblicato il brano, in parte riferito proprio a Fabrizio Corona che al tempo si trovava in carcere. Eccone alcuni versi:Sono Fabrizio e vi scrivo da dentroDa una gabbia di vuoto e cementoVorrei tanto parlare a mio figlioRaccontargli la vita che ho fattoChe ho sbagliato ma questo lo soQui nessuno è nato perfettoDi fronte a Dio mi pentirò«Sono dalla sua parte - scrive ora Corona nella lettera, riferendosi alla protesta di Ultimo per il ribaltamento del televoto sanremese che lo aveva decretato vincitore -. È andato contro il sistema, contro i giornalisti che, attenzione, non sono una casta inattaccabile».