La guerra di Olga, sotto le bombe a Kiev sognando i Maneskin: «Il supporto di Damiano è importante»

Il suo nella notte delle sirene è drammatico come il rumore delle esplosioni. Chi è rimasto in Ucraina subisce la guerra nei suoi aspetti più duri. Olga ha 29 anni, vive a Kiev nei pressi di una centrale elettrica dove da giorni si combatte. Ci mostra come ha organizzato la sua casa, con nastri adesivi sulle finestre e gli approvvigionamenti di acqua e cibo. Olga vive in casa con un'amica e la sua cagnolina Lisa. Leggono con affetto i messaggi di supporto da tutto il mondo. Lei in particolare uno dall'italia: «Personalmente quello che fa Damiano dei Maneskin supportando l'Ucraina è molto importante. Vedo le sue story, la richiesta di aiuto economico anche per i bambini. E molto importante per me, più di altre celebrità come Kim Kardashian. Avevo già il biglietto per il loro concerto a Kiev (era in programma per il 7 marzo ndr) che, ovviamente, purtroppo non ci sarà». (a cura di Cristiano Sala)