di Valeria Arnaldi

«Vorrei salutare i fan di Ignazio e Cecilia che mi minacciano perché uso alcuni termini per parlare di Ignazio e Cecilia e poi mi scrivono “Brutto bastardo crepa!»., a Domenica Live, riprende il tema di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, parlando delle reazioni dei fan alle interviste che ha fatto a entrambi.Sotto i riflettori, però, c'è il rifiuto dei fratelli Rodriguez, Cecilia e Jeremias, che non hanno accettato l’invito a Domenica Live.«Noi siamo orgogliosi che la nostra tramissione sia scelta solo dagli artisti», diceSignoretti sottolinea un problema più ampio: «Non è corretto nei confronti del pubblico andare solo i quelle trasmissioni in cui vengono fatte domande comode».non manca di ricordare l’ultima intervista rilasciata da Belen Rodriguez a Maurizio Costanzo, in cui la showgirl, stanca delle domande sulla sua vita privata, ha attaccato Costanzo, chiedendogli: «Quando è stata l'ultima volta che si è slinguato con Maria?».«Tra poco, con l'inizio dell'Isola dei Famosi - dice la Cascella - comunque di Cecilia e Ignazio non si parlerà più».A chiudere la parentesi è Barbara D’Urso: «Io vorrei cambiare argomento perché mi sono annoiata».