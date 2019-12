Tu Sì Que Vales, la cantante lirica Enrica Musto vince e piange: lo show primo negli ascolti

La vincitrice di Tu Si Que Vales 2019 ha 21 anni, viene dalla provincia di Avellino e studia canto lirico. Enrica Musto ha trionfato ieri sera nel corso della finale della sesta edizione del programma condotto da Belen Rodriguez, Alesio Sakara e Martin Castrogiovanni. A trionfare è ancora una volta la bella voce. La cantante lirica ha pianto durante la finalissima. Di fronte al pubblico che si è alzato in piedi per applaudirla, l’artista 21enne si è sciolta in lacrime. belen ha spiegato il motivo: «Enrica è una giovane promessa della lirica ma non ci crede abbastanza. La madre e il fidanzato continuano a incoraggiarla». Lo show di Canale 5 ha conquistato gli ascolti della prima serata con 5.151.000 telespettatori e uno share del 31,26%. La cantante si è imposta sui sedici finalisti e si è aggiudicata il premio di 100mila euro in gettoni d’oro attraverso il televoto. La sua voce, sulle note della colonna sonora di "C'era una volta il West" - di Ennio Morricone - ha emozionato il pubblico in studio e a casa. «In questa finale sono arrivata pronta e si è visto», ha dichiarato Enrica Musto dopo la premiazione.

La vincitrice della sesta edizione di #tuSiQueVales è Enrica Musto 🏆🎉✨ pic.twitter.com/sviIoAvjHZ — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) December 15, 2019











A Gabriele Andriulli, il culturista finito sulla sedia a rotelle in seguito a un incidente automobilistico del 2011, è andato il premio TIM del valore di 30mila euro, assegnato dai giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti, nonché dalla presidente della giuria popolare Sabrina Ferilli. Giordano Concetti, noto al pubblico per aver imitato Freddie Mercury, ha vinto una coppa e un viaggio a Dubai grazie al premio Scuderia Scotti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA