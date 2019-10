Premio Settembrini, i racconti del toscano Marrucci vincono al... fotofinish

di Alvise Sperandio

MESTRE - È, con il libro(Racconti editore), il vincitore della 56. edizione del. La proclamazione è avvenuta ieri durante la cerimonia finale aldove a incoronarlo, con scrutinio in diretta, sono stati i voti espressi da 23 dei 30 studenti selezionati in 5 licei cittadini.Si è imposto di misura, con 10 preferenze, una sola in più della milanese Beatrice Masini, mentre altre quattro sono andate alla romana Patrizia Cavalli, in gara rispettivamente con Più grande la paura (Marsilio) e Con passi giapponesi (Einaudi). Trentaquattro anni, fiorentino di San Miniato, Marrucci è laureato in Estetica, polistrumentista e cantante, di professione fa il caposala in un ristorante ed è al debutto assoluto come scrittore. La sua opera è un susseguirsi di dieci brevi racconti ambientati in più luoghi del pianeta, un borgesiano atlante di esseri immaginari le cui geografie rivelano quanto nascondono, come si legge nella presentazione della seconda di copertina. «Viene da pensare che io viaggi molto, invece non è così per via del mio mestiere racconta Marrucci Questo libro è un grande lavoro di invenzione, perché è un passaggio in luoghi che in realtà non ho mai visitato, ma di cui ho sentito parlare e che ho conosciuto tramite descrizioni, mappe, blog che ho consultato. Dedico questa vittoria all'editore, che ha creduto in me, e alla mia fidanzata che pure in queste pagine non è mai rappresentata».IN TEATROA premiarlo è stata una pronipote di Arnaldo Settembrini che fondò il premio per racconti e novelle nel 1959, dedicandolo alla memoria della moglie Leonilde, e che dal 1991 è passato in carico alla Regione, per volontà testamentaria. «È un libro che consiglieremo a tutti, non è impegnativo, ma stimola una riflessione che rende il lettore davvero partecipe dei fatti narrati e soddisfatto», hanno spiegato gli studenti nella motivazione del verdetto. I giovani venivano da alcuni licei cittadini di Venezia e Mestre e per l'occasione hanno realizzato dei booktrailer sugli scrittori. Lo spettacolo, presentato dall'attrice Deborah Caprioglio, è stato un incrociarsi di letteratura, musica e multivisioni, per la regia di Giancarlo Marinelli e il coordinamento di Francesco Lopergolo.LETTERATI FAMOSILa terzina degli autori finalisti era stata selezionata tra i 33 partecipanti al concorso dalla giuria tecnica dei critici presieduta dallo stesso Marinelli e composta da Emanuela Carbè, Massimiliano Forza, Simona Nobili, Manlio Celso Piva e Giorgio Pullini, presente anche ieri con la saggezza dei suoi 91 anni portati alla grande. «Il premio Settembrini ha sottolineato l'assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari è un appuntamento atteso e prestigioso. La Regione è impegnata ad assicurarne la continuità, l'alto livello qualitativo e la risonanza». In passato vi hanno partecipato scrittori del calibro di Italo Calvino, Aldo Palazzeschi, Diego Valeri e Dino Buzzati. Lo scorso anno a vincerlo era stato il torinese Enrico Remmert con il libro La guerra dei murazzi.