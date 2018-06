Top Gun 2, Tom Cruise dà l'annuncio su Instagram: il sequel 35 anni dopo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarebbero iniziate le riprese di. Ad annunciarlo è stato lo stessosul suo account. Il primo film del, diretto daedemblema di quegli anni, ha dato inizio alla carriera del. Ilche uscirà a 35 anni dal primo, avrà come regista, fedelissimo di Cruise che tornerà nei panni dello spericolato pilota della MarinaIl film sarà prodotto dallae daed il vero nome non sarà Top Gun 2 bensì. La sceneggiatura è stata scritta da. La data di uscita prevista è, ma al momento solo in America.