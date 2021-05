Top Dieci, stasera in tv ospiti Al Bano, Romina e Pezzali: al game show di Carlo Conti sfida tra Senatori e Tali e Quali

Top Dieci, il programma tv condotto da Carlo Conti torna con una nuova puntata stasera su Rai1 alle 21,25. Le due squadre che dovranno sfidarsi nell'indovinare le classifiche del passato saranno composte dai vip Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ovvero 'i Senatori' e da Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli, i'Tali e Quali'. Ospiti della serata saranno invece Al Bano e Romina e Max Pezzali.

Come funziona il gioco

I concorrenti, divisi in due team, saranno chiamati a scoprire classifiche di ogni genere spaziando dalle ‘hit parade’ musicali, accompagnate da video e dai protagonisti dei brani, alle classifiche del cinema e dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni, ma anche legate a sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani. Un modo per capire come siamo cambiati e un’occasione, per i telespettatori, per ‘confrontarsi’ tra di loro, per ricordare o semplicemente per sfidarsi a chi ha maggiore intuito. Ogni classifica sarà anticipata da una clip introduttiva dell’anno protagonista che racconterà gli avvenimenti storici, sportivi, di spettacolo e di costume che l’hanno caratterizzato. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.



Agli ospiti del game show invece, intervistati da Carlo Conti, spetterà il compito di condividere con il pubblico le classifiche che negli anni li hanno visti protagonisti a livello professionale e che li rappresentano a livello privato.