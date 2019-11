Toni Capuozzo operato al cuore, il giornalista su Fb: «Non vi libererete di me»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Adesso, a cose fatte, posso dirvelo. Questo vecchio cuore malandato vi vuole bene, ma non vi libererete facilmente di me»., il noto giornalista e inviato, ha rivelato di essere stato operato al cuore pubblicando una foto sul suo profilodal letto di ospedale. Il giornalista (71 anni il prossimo 7 dicembre) è piuttosto attivo sui social. L'ultimo post Facebook risaliva al 27 ottobre, solo pochi giorni prima dell'intervento.Capuozzo ha iniziato la sua attività di giornalista nel 1979, a Lotta Continua, per la quale ha seguito l'America Latina. In seguito ha lavorato per il quotidiano Reporter e per i periodici Panorama Mese ed Epoca. Durante la Guerra delle Falkland ha intervistato lo scrittore scrittore Jorge Luis Borges e si è occupato di mafia per il programma Mixer di Giovanni Minoli. Inviato per la trasmissione L'istruttoria, ha collaborato con il gruppo editoriale Mediaset (TG4, TG5, Studio Aperto), seguendo in particolare le guerre nell'ex Jugoslavia, in Somalia, in Medio Oriente e in Afghanistan e l'Unione Sovietica. Vicedirettore delfino al 2013, dal 2000 cura e conduce Terra! e ha tenuto inoltre, su Tgcom24, la rubrica Mezzi Toni. Inviato in Russia per i Mondiali 2018, dal 2019 è coordinatore editoriale del giornale online Notizie.it.