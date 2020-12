Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi incontra la sorella Gaia (che conquista tutti). Signorini: «Non mi sfuggi»

Tutti pazzi di Gaia Zorzi. La 22enne è entrata ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a suo fratello Tommaso. L'influencer milanese, infatti, era reduce da una difficile settimana nella quale aveva addirittura pensato di abbandonare il gioco: tutta colpa di una nomination all'amica Stefania Orlando e dei sensi di colpa che ne sono conseguiti. Ci ha pensato Gaia a tirare su di morale Tommaso, spiegandogli anche che il suo tweet letto nella precedente puntata non aveva lo scopo di criticarlo, ma solo quello di fare una battuta: «Ti pare che devo venire qui io a spiegarti cos'è l'ironia? Ma davvero Tommy che ha fatto una carriera su Instagram a prendere per il c**o la gente non riesce a capire? Capisco che stare nella casa è difficile. Tifare Tommy sui social è scontato, ci voleva tua sorella a movimentare la situazione!».

APPROFONDIMENTI GF VIP Gf Vip, Cecilia Capriotti attacca Pamela Prati: «E' un caso... GF VIP GfVip, Dayane imita una persona obesa e fa insorgere il web:... GF VIP GF Vip, Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, pronta a entrare nella Casa... LIVE NON È LA D'URSO Nardi squalificato al Gf Vip per offese a Maria Teresa Ruta, parla... LIVE NON E' LA D'URSO Live non è la D'Urso, Selvaggia Roma incontra il padre:...

LEGGI ANCHE Gf Vip, Cecilia Capriotti attacca Pamela Prati: «E' un caso clinico». E la showgirl la querela

Tommy, hai tirato fuori da quei tweet di tutto e di più... e tua sorella Gaia è qui per spiegarti che sei fortissimo, che la tua famiglia ti ama e che sei pazzesco! ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Jww4dC3Znb — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 21, 2020

Tommaso Zorzi è apparso molto rincuorato dalle parole di Gaia e, commosso, ha risposto: «Sei bellissima e mi acccorgo solo adesso che la mia sorellina è una donna. Grazie perché so il sostegno che mi dai». Ma la parlantina e la simpatia naturale della piccola Zorzi non sono passate inosservare, tanto che Alfonso Signorini ha annunciato di averla già messa nel mirino per la prossima edizione del Gf Vip: «Se ci sarà un’altra edizione, tu non mi sfuggi!». Sui social la 22enne si sta facendo apprezzare per l'ironia con cui commenta le gesta del fratello Tommaso in casa. E l'anno prossimo - chissà - potrebbe toccare proprio a lei varcare la soglia della famosa porta rossa del Gf Vip.

Ultimo aggiornamento: 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA