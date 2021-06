Tommaso Paradiso contro nuova funzione WhatsApp: «Chi la usa non dà il giusto peso alle cose»

Tommaso Paradiso si scaglia contro la nuova funzione WhatsApp che permette agli utenti di ascoltare i messaggi audio a velocità raddoppiata. O meglio, se la prende con chi ne fa uso, colpevole di «non dare il giusto peso alle cose». In una storia Instagram l'ex cantante dei TheGiornalisti ha scritto: «Ascoltare i vocali a 1.5 o 2.0 è come guardare un film mentre stai scrollando su Instagram, è come ascoltare una canzone dal telefonino, è come fumare l'iqos, è come studiare Kant sul bignami, è come non voler affrontare il problema, è come prendere la strada più breve, è come non godersi il viaggio, è come non dare il giusto peso alle cose». Un Tommaso Paradiso polemico, ma allo stesso tempo poetico: che ne sarà dei famosi «vocali da 10 minuti» di cui cantava in una delle sue hit di maggiore successo?

