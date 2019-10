Tommaso Paradiso, ecco il video di "Non avere paura" con Fiorello, Jovanotti e Isabella Ferrari

Da oggi, giovedì 17 ottobre 2019, è fuori il nuovo videoclip di “Non avere paura”, il singolo inedito di Tommaso Paradiso, primo brano dopo l'uscita ufficiale del cantante dai Thegiornalisti. Il video, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, coinvolge un cast eccezionale composto da alcuni fra i nomi più significativi del panorama musicale nazionale, insieme ad altre personalità del cinema italiano e dello spettacolo. Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo si uniscono a Tommaso Paradiso per cantare, suonare e ballare insieme sulle note del nuovo brano, diventando i protagonisti della visione di una coppia di innamorati.









La scena si apre, infatti, con un appuntamento romantico durante il quale un ragazzo lega una benda attorno agli occhi della propria fidanzata per accompagnarla in un posto misterioso. Sciolto il nodo, con grande meraviglia i due ragazzi, interpretati da Irene Vetere e Mauro Lamentai, vivono un sogno dove immaginano una grande festa con i personaggi che si susseguono nel video. Una fantasia dove l’amore prende vita insieme alle parole del brano.



Il cantante ha annunciato l'uscita del video con un messaggio rivolto a tutti i personaggi che vi hanno partecipato:

«Grazie amici, vi voglio bene».