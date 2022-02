Tommaso Paradiso: «Italiani in pandemia? Curling ed Eurovision. Ripiamose...». E scoppia la bufera

Lo sfogo di Tommaso Paradiso su italiani e pandemia non è piaciuto a tutti. Il cantante, ex frontman dei Thegiornalisti, ha ironizzato sul fatto che da quando il virus è entrato nelle nostre vite, molte delle nostre abitudini sono cambiate. «Italia pre-pandemia: mare, sole, università, lavoro, studi, matematica, greco, latino, musei, storia, campagna, carne», ha scritto Paradiso su Instagram, aggiungendo decine di altre parole come «discoteche, vino, concerti, cinema, vivere». E gli italiani post-pandemia? «Curling ed Eurovision», sostiene il cantante, aggiungendo in romanesco: «Ripiamose» (riprendiamoci, ndr).

Il commento di Tommaso Paradiso ha scatenato l'ira dei social, dove in tanti lo hanno accusato di sminuire due argomenti (come il curling e l'Eurovision) invece molto appassionanti. Il cantante è stato così costretto a fare delle storie Instagram in cui chiarisce il suo punto di vista: «Mi riferisco semplicemente a una deviazione che non mi piace molto - dice - che sta prendendo la nostra società, ovvero quella di essere una società sempre più monodiscorsiva, monoargomentativa. Si può parlare sempre e solo di una cosa e questa tendenza, che definirei quasi algoritmica, mi sembra piuttosto irrefrenabile, come se fosse l'unica via. Mi dispiace». E conclude: «Credo che abbia accelerato questo tipo di processo perché sono due anni che siamo davanti a televisori e telefonini, non facciamo altro. Stiamo ricominciando a fare altro adesso. Io farò sempre il tifo per la pluralità, anche argomentativa e discorsiva. Non si può parlare sempre e solo di una cosa all'anno».