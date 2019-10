Thom Yorke in tour in Italia, il 9 luglio il frontman dei Radiohead sarà a Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il successo del tour 2019,, storico frontman dei, annuncia nuove date per la prossima estate con il suo Tomorrow’s Modern Boxes, il progetto live che include Yorke, Nigel Godrich e il visual artist Tarik Barri. Un solo appuntamento in Italia: il 9 luglio a Milano per il Milano Summer Festival. Le date in Europa e UK, 11 in tutto, delle quali 2 festival, seguiranno nuove date aggiunte anche negli Usa. In Tomorrow’s Modern Boxes, il trio composto da Yorke, Godrich e Barri mette in scena le canzoni tratte dai diversi progetti musicali solisti di Thom.Il programma spazia quindi fra The Eraser, prima prova datata 2006 e prodotta da Godrich, già produttore dei Radiohead, Tomorrow’s Modern Boxes (2014), Amok uscito nel 2013 a firma Atoms For Peace, Suspiria, colonna sonora composta per il remake del film di Dario Argento a cura di Luca Guadagnino (2018), e naturalmente da Anima, la sua ultima pubblicazione, uscita il 27 giugno scorso su etichetta XL Recordings.