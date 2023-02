Tom Morello, chi è il chitarrista che suona "Gossip" con i Maneskin: ha origini italiane

Con i Maneskin sul palco dell'Ariston c'è anche Tom Morello. Il chitarrista ha collaborato all'ultima hit della band romana, "Gossip", primo estratto del nuovo album "Rush!". Morello (58 anni), icona delle sei corde, ha suonato nei Rage Against the Machine, ha fatto parte degli Audioslave, dei Prophets of Rage e per un periodo anche della E Street Band di Bruce Springsteen.

Chi è Tom Morello

Tom Morello asce ad Harlem, un quartiere di Manhattan (New York), il 30 maggio 1964, ma cresce a Libertyville (nell'Illinois). Il musicista ha origini italiane: sua madre Mary è un'attivista statunitense per metà piemontese e metà irlandese. Nel 1986 Morello si laurea con lode all'Università di Harvard nel campo delle scienze politiche.

Terminati gli studi, si trasferisce a Los Angeles, in California, con l'intenzione di sfondare nel mondo della musica. Dopo numerose esperienze, nel 1991 nascono i Rage Against The Machine, band con cui Morello conquista fama internazionale. Nel 2000, con l'addio al gruppo di Zack de la Rocha, Morello fonda insieme ai membri rimasti gli Audioslave.