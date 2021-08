Tom Hanks, il figlio è No-vax: «Ci sono più prove dell'esistenza degli Ufo che della sicurezza dei vaccini»

Il figlio di Tom Hanks, Chet Hanks, è un No-vax convinto: secondo lui, «ci sono più prove a sostegno dell'esistenza degli Ufo che della sicurezza dei vaccini». Hanks, il cui padre e la mamma attrice Rita Wilson sono state le prime grandi celebrità a contrarre il virus nel marzo 2020, ha pubblicato un video su Instagram (dove ha più di 530K followers) e lo ha intitolato "Mi sono svegliato e ho scelto il caos". Chet ha raccontato: «Ci sono più prove che gli UFO siano reali di quanto quel vaccino sia salutare per te, solo per dire. Gli alieni sono là fuori, pronti a prendermi, andiamocene da qui! O devo mostrarti i miei documenti per il vaccino?».

Tom Hanks, il video anti-vaccino del figlio

«Sarò molto semplice - ha proseguito -. Proprio come hai il diritto di essere arrabbiato con me perché ho detto che non avrò il vaccino, ho il diritto di non prendere quella m.....da». Il figlio dell'attore di Forrest Gump e The Terminal ha proseguito: «Volevo farlo, ma il mio sistema immunitario ha detto che non ha bisogno di essere manomesso. Siamo reali. Il 99% di voi non userebbe uno shampoo che non è approvato dalla FDA, ma sei disposto a ricevere qualche iniezione sperimentale del governo. Va bene».

La FDA ha autorizzato i vaccini Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson per l'uso di emergenza per tutti gli individui sotto i 12 anni. Ma Hanks ha affermato che non ci sono prove sufficienti per dimostrare che i vaccini Covid-19 siano utili, nonostante 167 milioni di americani - o poco più della metà - siano stati vaccinati fino a ieri, secondo Our World in Data.

L'ultimo video del rapper 31enne allude alle reazioni che ha ricevuto dal suo ultimo post, in cui fingeva di incoraggiare le persone a farsi un vaccino contro il Covid, solo per poi lanciarsi in uno sfogo no-vax e confermare che non avrebbe ricevuto il suo vaccino.

Tom Hanks' son Chet doubles down on his anti-COVID vaccine stance https://t.co/5eqNSQRSrI — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 12, 2021

«Suggerisco a tutti i miei follower, ragazzi, di fissare un appuntamento e fare il vaccino per prima cosa...Se non è rotto non aggiustarlo - ha detto ironicamente Chet Hanks nel video - Non ho mai avuto il covid. Non mi infilzerai con quel fottuto ago!» La clip ha ottenuto 369K visualizzazioni e 10.7K commenti. Alcuni utenti hanno salutato la clip e altrettanti hanno condiviso emoji ridenti, ma un numero molto ha condiviso un pollice in giù e altri hanno pubblicato lunghe reazioni esprimendo la loro delusione e indignazione.

Il suo ultimo video ha ottenuto 116K visualizzazioni e 2.884 commenti, per lo più della stessa natura. Un utente ha scherzato: «Non indosso la cintura di sicurezza in macchina perché non ho mai avuto un incidente d'auto!» e un altro ha scritto: «Un buon modo di vivere la tua vita è vedere cosa fa questo ragazzo e poi fare il contrario». L'ironia resta l'arma migliore.