Tom Cruise acrobata per "Mission Impossible 7" salta sul treno in corsa

Tom Cruise è noto per la sua avversione nei confronti degli stuntman. Se c’è da girare una scena pericolosa, vuole interpretarla personalmente lui. Per questo non ha sorpreso il fatto che, nel corso delle riprese per il nuovo “Mission Impossible”, il settimo episodio della saga, il 58 enne ex “Top Gun” è stato sorpreso saltava su un treno in corsa, per prendere a pugni un altro attore nel ruolo del cattivo.

Le riprese sono attualmente in corso in Yorkshire, in Inghilterra. Il film ha avuto una storia travagliata, a causa della pandemia. L’anno scorso, la troupe era dovuta partire da Venezia, a causa del lockdown. Poi le riprese erano ricominciate, e lo scorso novembre si erano spostate a Roma, dove sono stati girati diversi inseguimenti.

Secondo fonti del casting, Cruise ha reso per alcuni “un incubo” l’esperienza di condividere il set con lui. “Molti di noi amano prendersi una pausa, e riprendere quando si può - ha detto un membro della troupe - ma Tom è completamente ossessionato dall’idea di finire il lavoro, e nulla può fermarlo”. L’attore, insomma, è “la persona più determinata del mondo”, ma questo può diventare un incubo per chi lavora con lui.

Tom Cruise girerà un film nello spazio: andrà nella Stazione Internazionale con un razzo di Elon Musk

Cruise avrebbe anche pagato di tasca sua per due robot incaricati di implementare le norme di sicurezza anti coronavirus sul set.