Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi senza Raimondo Todaro. «Ricoverato in ospedale, sarà operato»

Raimondo Todaro ricoverato in ospedale. Il partner di Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle sarà operato per un'appendicite, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Lo comunica Selvaggia Lucarelli, giudice della trasmissione di Milly Carlucci, su Twitter: «Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si annoia, diciamo».

Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si annoia, diciamo. #BallandoConLeStelle — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 21, 2020

Un'edizione di Ballando con le Stelle già segnata da alcuni casi di positività al, che ne avevano ritardato l'esordio televisivo. Intanto, dopo i rumors su un flirt con la Isoardi, Todaro è costretto a fermarsi per una fastidiosa appendicite. Non è chiaro, al momento, se e quando il ballerino sarà in grado di danzare ancora con l'ex compagna di Matteo Salvini. Difficile, in ogni caso, ipotizzare un suo ritorno già nella puntata di sabato prossimo.