Tirabassi dopo l'infarto in Abruzzo: oggi nuovo esame alle coronarie

Ieri mattina l'attore Giorgio Tirabassi, 59 anni, ricoverato ad Avezzano per un infarto, è stato di nuovo visitato e controllato dai medici. Nella giornata di oggi verrà sottoposto ad un altro delicato esame coronografico che riguarderà un’altra vena per controllare il suo perfetto funzionamento dopo che l’attore è stato sottoposto ad un delicato intervento cardiaco venerdì sera. Tirabassi è ricoverato in terapia intensiva e dunque non può riceve visite ma appare ormai certo che l’altro giorno l’attore abbia parlato con la moglie signora Francesca e poi ancora con il figlio Filippo che sono stati ammessi al reparto rimasto accuratamente e comprensibilmenrte chiuso.Sabato Tirabassi era in Abruzzo per la presentazione del suo ultimo film «Il Grande Salto» a Civitella Alfedena. L’attore ora viene considerato ufficialmente fuori pericolo è stabile e i bollettini medici parlano di parametri vitali normali. Ieri nel corridoio deserto dell’ospedale si sosteneva che a lui fosse stata data la possibilità anche di alzarsi dal letto mentre si parla di permanenza in loco di quattro giorni. E’ stato trattato «con angioplastica coronarica e impianto di stent medicato»: un palloncino ha aperto la sua vena, in termini non scientifici, e lì è stato posto lo stent.