Tirabassi, valanga di messaggi sui social network. Fiorello: «Buone notizie, daje!»

Le prime notizie di questa mattina su @GiorgioTirabas1 #Tirabassi sono buone. Dajeeeeeeee Giorgio!!! Un abbraccio ai tuoi cari.❤️ — Rosario Fiorello (@Fiorello) 2 novembre 2019

fuori pericolo di vita. Stamani l'attore ha scritto un post su Facebook per rassicurare tutti: «Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti. Sto bene e in buone mani». Il popolo dei social, nel frattempo, si stringe intorno al 59enne, colpito da unnel corso della presentazione del suo nuovo film, e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Avezzano (L'Aquila). In tanti sui social hanno avuto un pensiero per lui, a cominciare dache su Twitter ha scritto: «Le prime notizie di questa mattina susono buone. Dajeeeeeeee Giorgio!!! Un abbraccio ai tuoi cari».LEGGI ANCHEE poi, soprattutto, l'affetto dei fan e della gente comune. «Non facciamo scherzi, mi piange il cuore a leggere queste notizie», scrive un account. «Speriamo vada tutto bene per Giorgio Tirabassi», fa da eco un altro. Una fan gli scrive: «Giorgio, non puoi farci questi scherzi proprio no. Tu che sei il protagonista di film fondamentali per me! Combatti più forte che puoi! Noi ti aspettiamo!». Una valanga di messaggi, a testimonianza della simpatia che da sempre l'attore riscuote attraverso il piccolo e grande schermo.