Tina Turner, il commovente addio al figlio suicida: «Resterà per sempre il mio bambino»

Il figlio di, è mortoall’inizio di luglio. Due giorni fa la cantante, in un commovente post su Instagram, ha voluto ricordarlo, postand una foto in cui la cantante americana fa cadere una rosa in mare, nel mare in cui aveva appena sparso le sue ceneri, in California.«Il mio momento più triste come madre - si legge nel post della star di- Giovedì 19 luglio ho detto addio a mio figlio, Craig Raymond Turner: mi sono riunita con parenti e amici per spargere le sue ceneri al largo della costa della California.quando è morto in modo così tragico, ma per me resterà sempre il mio bambino».