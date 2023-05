Tina Turner, il dolore nell'ultimo post: «I miei reni erano da curare. Mi sono rifiutata di affrontare la realtà»

Addio a Tina Turner, morta a 83 anni. A dare la triste notizia è stato il suo portavoce: «Tina Turner, la regina del Rock'n Roll' è morta serenamente oggi all'età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello». Tina Turner aveva sofferto di una serie di problemi di salute negli ultimi anni tra cui un cancro, un ictus e insufficienza renale.

L'ultimo post su Instagram

Tina Turner ha condiviso un inquietante post su Instagram in cui dice che avrebbe voluto curare meglio i suoi reni due mesi prima della sua morte.

La cantante ha parlato delle sue difficoltà di salute in occasione della Giornata mondiale del rene del 9 marzo, rivelando di essersi messa in «grave pericolo» per non aver preso sul serio la diagnosi di ipertensione del 1978.

«I miei reni sono «vittime» del fatto che non mi sono resa conto che la mia pressione alta avrebbe dovuto essere trattata con la medicina convenzionale», ha scritto la Turner. «Mi sono messa in grave pericolo rifiutando di affrontare la realtà che ho bisogno di una terapia quotidiana e a vita con i farmaci».

La cantante di What's Love Got to Do With It è morta mercoledì 24 maggio, nella sua casa in Svizzera, in seguito a una malattia non specificata. Non è ancora chiaro se i reni abbiano contribuito direttamente alla sua morte.

Il post di Turner di marzo ha dato un'idea dei suoi ultimi giorni, aggiungendo: «Per troppo tempo ho creduto che il mio corpo fosse un bastione intoccabile e indistruttibile».

Le condizioni di salute

Quando alla Turner è stata diagnosticata l'ipertensione, ha detto di non aver capito che poteva farci qualcosa. «Non ricordo di aver mai ricevuto una spiegazione su cosa significhi pressione alta o su come influisca sul corpo», ha detto alla European Health Kidney Alliance nel marzo di quest'anno. «Consideravo la pressione alta come normale. Per questo non ho cercato di controllarla».

Non essendo stata curata, la Turner ha avuto un ictus nel 2009.Ne ha avuto un altro nel 2013, appena tre settimane dopo aver sposato il suo compagno di quasi 30 anni, il produttore musicale tedesco Erwin Bach. Tre anni dopo, nel 2016, le è stato diagnosticato un cancro all'intestino. I medici le rimossero parte dell'intestino, ma i problemi ai reni peggiorarono.

La Turner ha sofferto di spiacevoli effetti collaterali dovuti al trattamento dell'ipertensione e ha smesso di prendere le medicine, provando invece la medicina omeopatica. I risultati hanno portato a un'insufficienza renale e alla fine il marito Bach ha donato il suo rene per salvarle la vita.

L'operazione è stata effettuata nell'aprile 2017 ed è stata in gran parte un successo, anche se Turner ha ancora accusato lievi sintomi, tra cui nausea e vertigini, secondo quanto riportato nell'intervista rilasciata all'European Kidney Health Alliance.

«I mesi successivi al trapianto sono stati caratterizzati da un continuo saliscendi», ha detto la Turner.

Tina Turner, come è morta: la lunga malattia e una vita costellata di successi e di tragedie

«Di tanto in tanto, il mio corpo cercava di rigettare il rene del donatore, come spesso accade dopo il trapianto. Ogni tanto questo richiedeva altri ricoveri in ospedale. Continuavo ad avere nausea e vertigini, dimenticavo le cose e avevo molta paura. Questi problemi non sono ancora del tutto risolti. Sono soggetto a diverse prescrizioni e mi preoccupo di seguire meticolosamente gli ordini dei miei medici. So che posso fidarmi di loro e delle loro terapie».

Il ricordo

In un' intervista rilasciata al Guardian in aprile, Turner ha rivelato come voleva essere ricordata e ha aggiunto di non temere la morte.

«Come vorrebbe essere ricordata?», ha chiesto il Guardian. «Come la regina del rock 'n' roll. Come una donna che ha mostrato alle altre donne che è giusto lottare per il successo alle proprie condizioni». Alla domanda su cosa la spaventa dell'invecchiamento, ha risposto: «Niente. Questa è la piena avventura della vita e io abbraccio e accetto ogni giorno con ciò che porta».

L'omaggio dei vip

Diverse personalità e celebrità di alto profilo si sono affrettate a onorare la Turner sui social media, postando le foto della sua performance.

L'ex presidente Obama ha onorato la scrittrice mercoledì scorso, definendola "inarrestabile". Ha postato una foto della Turner che sfoggia un abito argentato con rifiniture in pizzo nero. «Tina Turner era cruda. Era potente. Era inarrestabile. Ed era inappellabilmente se stessa - parlando e cantando la sua verità attraverso la gioia e il dolore, il trionfo e la tragedia», ha scritto Obama. «Oggi ci uniamo ai fan di tutto il mondo per onorare la Regina del Rock and Roll e una stella la cui luce non si spegnerà mai».

Tina Turner was raw. She was powerful. She was unstoppable. And she was unapologetically herself—speaking and singing her truth through joy and pain; triumph and tragedy. Today we join fans around the world in honoring the Queen of Rock and Roll, and a star whose light will never… pic.twitter.com/qXl2quZz1c — Barack Obama (@BarackObama) May 24, 2023

La cantante originaria del Tennessee è stata ricordata per le sue esibizioni elettrizzanti, ma alla sua ultima apparizione pubblica era fragile e aveva bisogno di aiuto per camminare.

L'ultima volta che la Turner è stata vista in pubblico è stata nel novembre 2019, in occasione della prima a Broadway del musical della sua vita, dove ha avuto bisogno di aiuto per stare in piedi.Nella maggior parte delle foto dell'evento è stata ritratta seduta ed è stata aiutata dal marito Erwin Bach e da Oprah Winfrey mentre camminava sul tappeto rosso.