Tina Turner, come è morta davvero? Due mesi fa l'ammissione sulla malattia: «Mi sono messa in grave pericolo»

È difficile trovare una storia come quella di Tina Turner, una vita talmente piena di eventi, drammi, tragedie, violenza, ascesa, caduta, rinascita da sembrare scritta da uno sceneggiatore. E invece, Ann Mae Bullock, da Nutbush, Tennessee, infine cittadina svizzera, nata il 26 novembre del 1939 lascia il mondo dopo che un biopic, due musical, un paio di scioccanti autobiografie e tante canzoni indimenticabili, l'hanno da tempo consegnata alla leggenda. Turner è scomparsa il 24 maggio nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera, all'età di 83 anni. Il suo portavoce aveva precedentemente rivelato che la star stava combattendo una lunga malattia, ma non ha rivelato ulteriori dettagli.

L'ultimo post

La cantante di Proud Mary aveva ammesso solo due mesi prima della sua morte di essere in «grande pericolo» a causa della sua malattia renale. «I miei reni sono vittime del fatto che non mi sono resa conto che la mia pressione alta avrebbe dovuto essere curata con la medicina convenzionale», aveva spiegato Tina sul proprio profilo Instagram il 9 marzo. «Mi sono messo in grave pericolo rifiutandomi di affrontare la realtà e cioè che ho bisogno di una terapia quotidiana e permanente con i farmaci. Per troppo tempo ho creduto che il mio corpo fosse un bastione intoccabile e indistruttibile».

Le malattie

Nel 2013, tre settimane dopo il suo matrimonio con Erwin Bach, ha avuto un ictus e ha dovuto sottoporsi a un lungo periodo di riabilitazione per imparare a camminare di nuovo. Nel 2016, invece, le è stato diagnosticato un tumore all'intestino. Tina Turner soffriva anche di ipertensione e scelse di curarsi con rimedi omeopatici, ma non riuscì a scongiurare un'insufficienza renale. Le fu consigliato un trapianto di reni ma le possibilità di riceverne uno erano scarse e fu esortata a iniziare la dialisi. Tina Turner valutò anche il suicidio assistito e si iscrisse un'associazione che se ne occupa. Alla fine il marito Bach si offrì di donarle un rene: il trapianto ha avuto luogo il 7 aprile 2017.