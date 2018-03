Uomini e Donne, la rabbia di Tina: "Se entra quel rottame faccio uno scandalo"

"Sul Trono ci sarò anche io!" 😱😱😱 #GemmaUominieDonne pic.twitter.com/nfRF2E2Xk1 — Uomini e Donne (@uominiedonne) 27 marzo 2018

perde le staffe durante l'ultima puntata diPrima di andare avanti con le storie del trono classico, l'opinionista riceve le avances dei suoi corteggiatori e un video messaggio la sua acerrima "nemica"le rivolge una ironica minaccia: "Inizia a tremare, perché ora corteggeranno me". A quel punto si sono alzati i toni.Le due donne non si sopportano. "Non c'è niente da ridere Maria, se entra in studio e si siede accanto a me faccio uno scandalo che finisco al Tg5". Cipollari si scaglia anche contro: "Siamo amici da vent'anni e mi tieni nascoste le cose".Poi quando capisce che si tratta di uno scherzo, si calma e continua ad assistere agli sviluppi del trono classico