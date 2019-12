Greta Thunberg persona dell'anno di Time: a 16 anni è la più giovane di sempre

Cos'è la sindrome di Asperger, la malattia di Greta Thunberg Greta Thunberg ha battuto il presidente Donald Trump , la speaker della Camera Nancy Pelosi, la talpa che ha messo in moto la procedura per l'impeachment contro il presidente e i manifestanti di Hong Kong. La teenager svedese è, quindi, la Persona dell'Anno di Time. Greta ha conquistato la copertina che dal 1927 ogni dicembre il magazine americano attribuisce alla persona che, nel bene o nel male, ha segnato l'anno che sta per concludersi. Greta, che oggi ha parlato alla Cop 25 di Madrid, è la più giovane Persona dell'Anno di Time.

La critica ai leader mondiali. Per i leader dei Paesi più ricchi «non c'è panico, non c'è un senso di emergenza» nell'affrontare il problema del cambiamento climatico e quindi «non c'è urgenza» nel mettere in campo interventi per affrontare il riscaldamento globale. Sono le parole che Greta Thunberg ha usato questa mattina in un evento alla Cop25, la Conferenza dell'Onu sui cambiamenti climatici a Madrid. La giovane attivista svedese ha citato alcuni numeri evidenziati dalla scienza e si è chiesta «come si possa ignorarli».



La società civile deve «esercitare pressioni» perché, senza di essa, «i leader non faranno nulla». Così Greta Thunberg in occasione della Cop25 in corso a Madrid, intervenendo oggi alla sessione plenaria del vertice delle Nazioni Unite. Le persone «stanno iniziando ora a svegliarsi e, una volta che ci svegliamo, possiamo cambiare. È l'opinione pubblica a guidare il mondo libero - dice la giovane attivista - tutti i principali cambiamenti nel corso della storia sono venuti dalle persone, non dobbiamo aspettare, possiamo iniziare il cambiamento ora, noi, i popoli».

