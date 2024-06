Tim Summer Hits, le pagelle dei look della terza serata: Rose Villain vespa sexy (9), Elodie fetish (7), Angelina Mango animalier (5)

Continuano le serate di musica Tim Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma. Ieri, giovedì 13 giugno, sono saliti sul palco Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Big Mama, Bresh, Capo Plaza, Corona, Elodie, Emis Killa, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Gigi D'Alessio, Holden, Malika Ayane, Mara Sattei, Nek, Pooh, Rose Villain, Tony Effe. Gli artisti sono stati presentati da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Oggi, venerdì 14 giugno la quattro giorni di musica si conclude con Ajello, Anna, Benji e Fede, Boombadash, Colapesce Dimartino, Emma, Fabrizio Moro, Irama, Jvli, La Rappresentante di Lista, La Sad, Mr.

Rain, Olly, Orietta Berti, Paola&Chiara, Piero Pelù, Ricchi e Poveri, Santi Francesi, Sarah, Umberto Tozzi.

Ma come erano vestiti i big sul palco? Ecco le pagelle dei look della terza serata.

Rose Villain vespa sexy (voto 9)

Rose Villain in completo all black che ricorda molto uno di Thierry Mugler, a insetto, con giacca nera abbottonata in vita, reggiseno nero velato sotto e leggings in lurex con tacchi a spillo. Bella la rosa gioiello al collo.

Elodie fetish (voto 7)

Belli i dettagli in pelle come la cinturona in vita e gli stivaletti col tacco a spillo e la chiusura a corsetto stile fetish ma, nonostante Elodie avesse dei pantaloncini sotto, è stata costretta a tirarsi giù il vestito più volte perché troppo stretch. Le scusiamo la wardrobe malfunction perché alla fine non era molto evidente!

Big Mama e Alessandra Amoroso, black duo (voto 7)

Big Mama quasi ricicla il suo outfit della serata precedente e ci piace. Tutina aderente, corsetto con giarrettiera in vita e giacca in pvc, tutto nero. Alessandra Amoroso si adatta e si mette un vestitino cut-out dello stesso colore con stivalozzi argentati con tacco a spillo. Convince molto di più di due giorni fa.

Achille Lauro sottotono (voto 6)

Forte la giacca nera con i risvolti a forma di fiamma stilizzata ma per il resto non c'era lo sfavillio alla Renato Zero incontra il glam rock a cui Achille Lauro ci ha abituato. Maglia trasparente e pantaloni di pelle a zampa, neri.

Tony Effe e Gaia street (voto 5)

Un po' meglio Tony Effe a questo giro per le scarpe fucsia che gli danno un tocco di colore in più anche se dentro ci deve essere una palude a giudicare dal materiale di cui sono fatte, che dovrebbe essere uno scamosciato. Gaia questa volta delude con un completo micro top reggiseno più gonna lunga con spacco con piume spelacchiate che la fanno assomigliare a un uccello spennato e stivali bianchi con zeppa.

Angelina Mango con un pizzico di Elettra (voto 5)

Angelina Mango interpreta una Elettra Lamborghini di qualche anno fa con una bandana leopardata annodata sulla fronte, la tutina jungle ma con stivali con la superzeppa platform. L'altra tutina floreale è più carina, di una stoffa che sembra lurex, accessoriata con una cinta nera in vita.

Holden, Backstreet's back alright! (voto 3)

Holden troppo basic e abbigliamento da Backstreet Boys inizio anni Duemila con camicia larga nera, maglietta bianca extra-large sotto e pantaloni larghi con tascone.