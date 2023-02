Tiberio Timperi: «Mi manca moltissimo la tv ma non me la fanno fare. Ormai non c'è più voglia di rischiare e si va sull'usato sicuro»

Classe '64, occhi verdi e capelli scuri. Tiberio Timperi è da oltre 30 anni uno dei volti che tiene compagnia a milioni di telespettatori, eppure ultimamente si vede sempre meno sul piccolo schermo. «Mi manca moltissimo la tv (ndr) ma se non me la fanno fare non è colpa mia: non c’è trippa per gatti».

Tiberio Timperi, gli esordi della carriera

La sua carriera è iniziata in radio, la sua vera passione, per passare poi alla tv. Tiberio Timperi è cresciuto a pane e consigli preziosi: quelli di Michele Guardì, Ballandi, Corrado, Rispoli e Raffaella Carrà, tanto per dirne alcuni. Le carte in tavola per sfondare in tv c'erano tutte e il percorso per il giornalista sembrava già destinato al successo. «Il merito mi ha portato fino a un certo punto ma poi lì mi sono fermato. La mia incapacità di andare a cena o fare pubbliche relazioni ha pesato. Se mi dicono di fare qualcosa per forza io soffro. Ahimé, amo la montagna». Si è raccontato senza filtri al Corriere della Sera Tiberio Timperi, ha parlato dei suoi successi e delle sue difficoltà. La sua fortuna è stata sicuramente anche quella di essere un bell'uomo. «Certo. Una volta si privilegiavano persone che oltre ad avere qualcosa da dire proponessero anche un certo garbo e la famosa bella presenza. Io però non mi sono mai sentito bello: fino a una certa età ero piuttosto cicciottello e brufoloso, mi piaceva fare casino in compagnia ma non conquistavo le ragazze facilmente».

L'allontanamento dalle scene

Dopo 30 anni di carriera televisiva di cose ne ha fatte Tiberio Timperi, ma forse potrebbe farne ancora. «Credo di avere un potenziale che non è stato esplorato nella sua totalità. Ma, appunto, capita. Diciamo che ultimamente c’è sempre meno voglia di rischiare ma piuttosto si va sull’usato sicuro. Io so tutto quello che ho fatto». Ma allora perchè purtroppo non è piu' tra i volti cercati dalle reti tv? «O non sono simpatico o non appartengo a un certo giro». Quindi cosa si aspetta dal futuro Tiberio, davvero è pronto a ritirarsi dalle scene? «Arrendersi mai, crederci sempre. Certo devi trovare qualcuno che punti su di te. Io continuo ad aspettare, sperando di non essere patetico. Mi piacerebbe veder realizzata una mia idea, anziché assistere al proliferare di format stranieri. Sarebbe bello se a viale Mazzini, anche in uno scantinato, ci fosse una stanza dove tutti noi conduttori potessimo confrontarci. Tra tante cavolate magari uscirebbe anche qualcosa di buono».

La vita privata

Si definisce un uomo con valori di altri tempi, onesto, testardo il conduttore, caratteristiche che poco trovano spazio nella società attuale. «Sono molto deluso dal genere umano, sì. Sin da piccolo mi chiamavano Tiberio il vecchio, ma io non sono mai riuscito a fregarmene delle cose sbagliate che vedo, non ce la faccio a buttare tutto alle spalle e far finta di niente».

Il divorzio

E se la carriera gli ha offerto molte soddisfazioni e qualche difficoltà, non sono mancati i problemi nella vita privata. Un divorzio doloroso, di cui si è tanto parlato in primis. «Da un certo momento in poi la mia vita ha preso un’altra direzione: è stato molto, molto pesante, ma va bene così. Ho altre fortune, come non lavorare: di fatto assecondo solo la mia passione. I miei amici di recente mi hanno detto: Tiberio, tu rispetto a noi hai realizzato i tuoi sogni. È una gran cosa avere chi te lo ricorda. Ho passato 15, 18 anni che avrebbero ucciso chiunque, ma ora ne sono uscito: bruciacchiato, tumefatto, ma ci sono ancora».

Il futuro sentimentale

Ma non si arrende neanche nel campo sentimentale, Tiberio che si dice pronto a rinnamorarsi, ma senza compromessi. «Dovrebbero rifare Agenzia matrimoniale per quelli che si separano a 50 anni. Lo penso seriamente, perché se succede, a quel punto che fai? Se vai in discoteca potrebbero essere tutti tuoi figli: cosa racconto a una di 25 anni? Sarei ridicolo. Inoltre, nel mio caso, c’è il rischio di essere avvicinato per quello che rappresento: molte sono interessate alla scatola, diventi sospettoso. Spero sempre che la vita mi sorprenda quando meno me lo aspetto ma, in generale, tutti si cercano, pochi si trovano e molti si accontentano: io non ho intenzione di accontentarmi. Scendere a compromessi non fa parte del mio vocabolario: non nel lavoro e nemmeno nella vita privata. Da solo sto bene: se mi devo mettere con una persona devo stare meglio».