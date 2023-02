The Voice Senior 2023, stasera in tv la semifinale: chi è rimasto in gara? La data della finale: le anticipazioni

The Voice Senior 2023, torna stasera in tv, venerdì 24 febbraio, l'appuntamento con il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Ora per i concorrenti over 60, è arrivato il momento di affrontare il temuto Knock Out, la semifinale. Solo tre concorrenti di ogni squadra avranno la possibilità di arrivare alla finale prevista per venerdì 3 marzo. I giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri dovranno dimezzare i loro team, e da componenti passeranno a 3.

The Voice Senior 2023, le anticipazioni

A decretare il vincitore, anche in questa edizione dello show sarà il pubblico da casa tramite televoto.

Ecco intanto le varie squadre e i concorrenti rimasti in gara

Team di Clementino: Peppe Quintale, Sebastiano Procida, Alex Sure, Minnie Minoprio, Maria Teresa Reale e Luigi Raguseo. Gigi D’Alessio può contare su: Annalisa Beretta, Marco Rancati, Lisa Maggio, Gianni Cont,e Giuseppe Izzillo e Claudio Morosi. E Loredana Bertè punta tutto su: Lisa Manosperti, Diego Vilardo, Rosa Alba Pizzo, Rossella Coci, Ronnie Jones e Aida Cooper. Chi vincerà?