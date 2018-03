The Voice, il concorrente eliminato spacca la chitarra: "È tutto una m***"

The Voice of Italy 2018, il pubblico impazzisce per il giudice Cristina Scabbia

Non ha preso bene l'eliminazione. Un concorrente didopo essere stato mandato via hasul palco spaccandola e andando in escandescenza: «In questo momento penso che sia tutta una merda».E' accaduto a 'The Voice', il talent musicale in onda su Rai 2. Protagonista del criticato gesto è Saverio Martucci che, deluso dalla bocciatura dei giudici, non ha saputo contenere la rabbia. Neanche Costantino della Gherardesca è riuscito a calmarlo. "La chitarra ha spaccato?" chiede J-Ax, uno dei quattro giudici che hanno solo potuto sentire lo schianto alle loro spalle. "Tu non sei Jimi Hendrix, secondo me rompere una chitarra non è mai un bel gesto", è il commento di Francesco Renga.Scatenati i social. "Capisco la rabbia, la delusione, ma un gesto simile non lo concepisco minimamente", scrive su Twitter Ada. "La cosa migliore che sia successa a quella chitarra questa sera", commenta Slevin. "Ridicolo e scostumato", è il post di Enrico.