Paolo Sorrentino a Venezia: via alle riprese della nuova serie “The new Pope”

Sono cominciate a Venezia le riprese della nuova serie «The new Pope», probabile seguito de «The young Pope», coprodotta da Sky-Hbo e diretta da Paolo Sorrentino. Dopo l'Abruzzo e la Capitale è quindi la volta della città lagunare dove probabilmente sarà possibile vedere Jude Law, il già Lenny Belardo-Papa giovane della scorsa serie, ma anche John Malkovich e, stando alcune indiscrezioni, Sharon Stone. E se sui loro ruoli vige il massimo riserbo, pare scontata la conferma di Stefano Accorsi-Primo ministro italiano e di Silvio Orlando nel ruolo del Cardinal Voiello, come nella serie precedente. Dopo le riprese alla Pietà in mattinata, i ciak sono proseguiti nel pomeriggio tra campo Santi Giovanni e Paolo e le Fondamente Nove. Nei prossimi giorni la troupe girerà anche in piazza e piazzetta San Marco, ma anche nel Canal Grande, dove plausibilmente si vedrà un'imbarcazione bianca «papale».

