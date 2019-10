Temptation island vip, Pago a Serena Enardu: «Hai rovinato tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quinta puntata di Temptation island vip Pago affrontano il loro falò di confronto. La coppia non si vede da 21 giorni . Di fronte alle ennesime scene di intimità ed effusioni tra Serena e il single Alessandro, Pago sbotta: «Basta, ho pianto questa ragazza, non la riconosco più». «Io sono allibito per il comportamento di questa ragazza», «è vergognoso». «Non ho mai chiesto un falò anticipato perché volevo vedere fino a che punto arrivasse Serena, al costo di star male».sono finalmente faccia a faccia. «Non ho chiesto il falò perché dovevi viverti la tua esperienza», le dice Pago. «Come fai a non immaginarti come sto io, come fai a comportarti così sapendo che il tuo fidanzato sta male». Serena: «Sono 6 anni che aspetto di sapere cosa pensi di me». «Io non volevo farti soffrire».Il confronto va avanti tra rimproveri: «Non mi ha mai supportato nel fare il cantante», le dice lui mentre lei le rinfaccia: «Quando c'era il mutuo da pagare, tu pensavi solo a fare l'artista».«Dovevi chiamarmi e dire non stiamo più insieme». «Non sei una persona onesta».