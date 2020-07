Temptation Island: ultimo falò per tutte le coppie. Brutta sorpresa per Antonella Elia

Temptation Island, anticipazioni: ultimo falò per tutte le coppie. Brutta sorpresa per Antonella Elia. Ci siamo, martedì 28 luglio in prima serata su Canale 5 andrà in onda il quinto attesissimo appuntamento con le coppie ormai giunte al capitolo finale.

Per Annamaria e Antonio è arrivato il momento della verità, li ritroveremo infatti seduti al falò di confronto a un passo dalla decisione finale: da una parte Annamaria, ferita e stanca dal comportamento del fidanzato, dall’altra Antonio alle prese con tante spiegazioni a questo punto necessarie. Come andrà a finire tra i due? Decideranno di uscire insieme o separati? La quinta puntata di Temptation Island sarà anche teatro dell’ultimo infuocato falò dei fidanzati e delle fidanzate e, a sorpresa, per una delle coppie sarà già tempo di sedersi sul tronco del falò di confronto finale. Tutti gli indizzi portano alla coppia Antonella Elia - Pietro Delle Piane. L'account Instagram di Temptation Island ha infatti pubblicato un video di Antonella Elia intenta a guardare l'ennesima clip del suo fidanzato in cui esclama: «Oh mio Dio»



