Temptation Island, Speranza scopre in diretta i tradimenti di Alberto: sono fidanzati da 16 anni

Temptation Island, Speranza scopre i tradimenti di Alberto: «Fai come hai sempre fatto... buttami». Fidanzati da sedici anni entrambi sono di Brusciano (Napoli). Non convivono in una casa tutta loro, ma dormono insieme metà settimana dai genitori di uno e l’altra metà settimana dai genitori dell’altra.

Insieme da sedici anni è Alberto a chiedere alla sua fidanzata Speranza di partecipare a Temptation Island perchè, dice: «mi domando come mai ad oggi ho ancora dubbi ad immaginare un futuro con Speranza. Io sono molto legato a lei ma non voglio ancora convivere in una casa tutta nostra e non voglio sposarla ed è giusto capirne il perché».

Sono passate meno di 48 ore dall'ingresso nel villaggio di Temptation Island e Speranza è costretta ad ascoltare le confessioni del suo fidanzato da: «Non sono innamorato» a «Al 99% sono convinto: voglio uscire da solo da qui» ma non basta.

Speranza scopre in diretta i tradimenti di Alberto di cui non era a conoscenza, mentre lei continua a guardare i video il suo fidanzato flirta con la single Nunzia ammettendo di non aver mai avuto il corraggio di lasciare veramente la sua fidanzata.

Anche i fidanzati all'interno del villaggio cercano di far ragionare Alberto dicendo che sta mancando di rispetto alla sua fidanzata. Speranza è senza parole: «Vi rendete conto di quello che dice. Un po' di rispetto per la nostra storia, ma non lo dico per me, fai come hai sempre fatto... buttami».



