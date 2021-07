​Temptation Island 2021, Tommaso e Valentina si lasciano. Filippo li manda via: «Adesso basta».

Il falò di confronto diretto mandato in onda durante la seconda puntata di Temptation Island è stato a tratti surreale. Tommaso ha tradito la sua fidanzata con la single Giulia Cerini, eppure a giustificarsi è stata sempre e solo Valentina. Il video sciocca tutti. Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono fidanzati da un anno e 7 mesi. Arrivano a Temptation Island 2021 a causa della gelosia di lui. Il 21enne romano dopo aver visto la fidanzata scherzare con i single rivolge tutte le sue attenzioni per la single Giulia.

Valentina inizialmente vedendo le immagini ha pensato ad una ripicca fino a quando i video sono stati più che espliciti: Tommaso ha tradito Valentina baciando Giulia e forse facendo anche qualcosa in più. Valentina chiede il falò di confronto. Tutto il pubblico fa il tifo per lei, fino a quando la donna invece di "distruggere", come aveva promesso, Tommaso non ha fatto altro che giustificare i suoi atteggiamenti. Più volte Filippo Bisciglia ha cercato di riportare il focus sul tradimento ma Valentina sembra non volerne sapere. Il falò continua in modo surreale tanto che lo stesso Bisciglia sembra essere stufo e preferisce chiudere tutto. Tommaso vuole continuare a stare con Valentina, lei invece lo molla in spiaggia e va via, ma i dubbi sono tanti. Si sono davvero lasciati?

